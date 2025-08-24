Индия примет участие в московской книжной ярмарке и проведет кинофестиваль
Индия представит более 1,8 тысяч книг на русском языке на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) в сентябре, а в октябре в России пройдёт фестиваль индийского кино. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Индии в РФ Винай Кумар.
Он отметил, что индийский павильон на ММКЯ, которая состоится с 3 по 7 сентября на ВДНХ, будет включать выставку книг, интерактивный центр и зону для медитации, призванные познакомить гостей с литературой и культурой Индии.
Также Кумар сообщил, что с 25 по 28 сентября в Калмыкии пройдёт III Международный буддийский форум.
В октябре посольство Индии проведёт фестиваль индийского кино в нескольких городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Якутию и Владивосток, добавил посол.
Ранее советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал сообщил, что в Индии ждут Путина с визитом в конце года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
