Индия примет участие в московской книжной ярмарке и проведет кинофестиваль

Он отметил, что индийский павильон на ММКЯ, которая состоится с 3 по 7 сентября на ВДНХ, будет включать выставку книг, интерактивный центр и зону для медитации, призванные познакомить гостей с литературой и культурой Индии.



Также Кумар сообщил, что с 25 по 28 сентября в Калмыкии пройдёт III Международный буддийский форум.

В октябре посольство Индии проведёт фестиваль индийского кино в нескольких городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Якутию и Владивосток, добавил посол.

Ранее советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал сообщил, что в Индии ждут Путина с визитом в конце года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».