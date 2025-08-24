Мошенники украли у пенсионера 4 млн рублей через рекламу в мобильной игре
Мошенники начали размещать рекламные объявления о якобы выплатах для «рождённых в СССР» в мобильных играх, чтобы привлечь внимание пенсионеров. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве рассказали о случае с пожилым мужчиной, который играл в «Длинные нарды» на смартфоне. В какой-то момент между ходами на экране появился рекламный баннер, оформленный в стиле официального уведомления и содержащий логотипы банка. В объявлении обещались выплаты и бонусы для граждан, родившихся в СССР, с призывом заполнить анкету.
После того как пенсионер предоставил свои данные, с ним связался злоумышленник, представившийся сотрудником финансовой компании, и предложил получить 20 бесплатных акций, которые можно якобы выгодно инвестировать через партнёрскую платформу. В результате взаимодействия с поддельным брокерским порталом у пенсионера было похищено более 4 миллионов рублей.
Ранее в МВД рассказали, что мошенники придумали новую схему обмана с копированием голоса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
- Индия примет участие в московской книжной ярмарке и проведет кинофестиваль
- Мошенники украли у пенсионера 4 млн рублей через рекламу в мобильной игре
- СМИ: Взрыв в ЦДМ произошел у кафе на третьем этаже
- ЛДПР предложила установить единые льготы на проезд пенсионерам по всей России
- Дрозденко: Открытое горение на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидировано
- Появились первые кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
- Собянин выразил оболезнования близким погибшего из-за ЧП в ЦДМ
- Минобороны: В Днепропетровской области ВС РФ освободили Филию
- Roblox обошла Steam и установила новый мировой рекорд по онлайну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru