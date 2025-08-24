Мошенники украли у пенсионера 4 млн рублей через рекламу в мобильной игре

В ведомстве рассказали о случае с пожилым мужчиной, который играл в «Длинные нарды» на смартфоне. В какой-то момент между ходами на экране появился рекламный баннер, оформленный в стиле официального уведомления и содержащий логотипы банка. В объявлении обещались выплаты и бонусы для граждан, родившихся в СССР, с призывом заполнить анкету.

После того как пенсионер предоставил свои данные, с ним связался злоумышленник, представившийся сотрудником финансовой компании, и предложил получить 20 бесплатных акций, которые можно якобы выгодно инвестировать через партнёрскую платформу. В результате взаимодействия с поддельным брокерским порталом у пенсионера было похищено более 4 миллионов рублей.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники придумали новую схему обмана с копированием голоса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».