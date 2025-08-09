Умер бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер

На 102 году жизни в США скончался бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер.

Уэбстер был единственным человеком в истории США, который руководил обеими спецслужбами.

На сайте ФБР говорится, что Уэбстер «более 60 лет отдал служению родине», в том числе в ВМС США и федеральном суде. На протяжении всей своей карьеры он предпочитал, чтобы к нему обращались «судья».

Он возглавлял ФБР с 1978 по 1987 год, ЦРУ — с 1987 по 1991 год, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

