Умер бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер
9 августа 202513:40
На 102 году жизни в США скончался бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер.
Уэбстер был единственным человеком в истории США, который руководил обеими спецслужбами.
На сайте ФБР говорится, что Уэбстер «более 60 лет отдал служению родине», в том числе в ВМС США и федеральном суде. На протяжении всей своей карьеры он предпочитал, чтобы к нему обращались «судья».
Он возглавлял ФБР с 1978 по 1987 год, ЦРУ — с 1987 по 1991 год, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
