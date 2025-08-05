Армия России освободила Январское в Днепропетровской области
5 августа 202512:22
Вооруженные силы России освободили село Январское Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Восток».
«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское», — отмечается в сообщении.
Ранее армия России установила контроль над селом Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru