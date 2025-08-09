Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
9 августа 202513:20
Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Кроме того, в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Домодедово».
Ранее утром 9 августа на подлете к Москве сбили еще два БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- Военкоры сообщили о попытке прорыва украинской ДРГ в Брянской области
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоновку в ДНР
- Умер народный артист РФ Иван Краско
- В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке
- Рогов: ВС РФ на Запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
- СУСК РФ: В Башкирии при взрыве на заводе пострадали 36 человек
- Власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа
- В МВД подтвердили задержание напавших на отделение почты в Москве
- Росстат: В РФ нефтяники и рыболовы зарабатывают свыше 200 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru