Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Домодедово».

Ранее утром 9 августа на подлете к Москве сбили еще два БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».