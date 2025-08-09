Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Над территорией России уничтожили 97 беспилотников ВСУ

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Домодедово».

Ранее утром 9 августа на подлете к Москве сбили еще два БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
