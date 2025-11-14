Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области
14 ноября 202512:39
Вооруженные силы России освободили село Орестополь в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника», - отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что военные завершили освобождение Орестополя.
Ранее стало известно, что армия России установила контроль над Даниловкой в Днепропетровской области, пишет «Свободная пресса».
