Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области

Вооруженные силы России освободили село Орестополь в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника», - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что военные завершили освобождение Орестополя.

Ранее стало известно, что армия России установила контроль над Даниловкой в Днепропетровской области, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
