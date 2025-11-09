Минобороны: ВС РФ освободили Рыбное в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным источника, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Накануне в Минобороны объявили о взятии под контроль населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. В операции также приняли участие бойцы «Востока».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 8 ноября ВС России поразили «Кинжалом» предприятия ВПК Украины.

ФОТО: ТАСС
