Минобороны: ВС РФ освободили Рыбное в Запорожской области
9 ноября 202512:26
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным источника, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Накануне в Минобороны объявили о взятии под контроль населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. В операции также приняли участие бойцы «Востока».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 8 ноября ВС России поразили «Кинжалом» предприятия ВПК Украины.
