Слуцкий допустил новые «удары возмездия» по Украине

«Удар возмездия», нанесённый по Украине 9 января, может оказаться не последним. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, такой удар в будущем может последовать в случае «откровенного заступа за красные линии», как, например, атака по резиденции российского президента.

«Если подобные действия в будущем продолжатся, удары возмездия неотвратимы», - заключил депутат.

Ранее в Минобороны РФ объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности, в том числе комплексом «Орешник», по украинским критически важным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

