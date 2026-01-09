Слуцкий допустил новые «удары возмездия» по Украине
«Удар возмездия», нанесённый по Украине 9 января, может оказаться не последним. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, такой удар в будущем может последовать в случае «откровенного заступа за красные линии», как, например, атака по резиденции российского президента.
«Если подобные действия в будущем продолжатся, удары возмездия неотвратимы», - заключил депутат.
Ранее в Минобороны РФ объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности, в том числе комплексом «Орешник», по украинским критически важным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
