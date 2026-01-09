СМИ: Месторождение лития на Украине будет разрабатывать друг Трампа

Месторождение лития на Украине будет разрабатывать друг американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.

Путин поручил рассмотреть вопросы развития добычи редкоземельных металлов

По информации издания, речь идёт о миллиардере Рональде Лаудере. Это наследник косметической империи Estée Lauder, который знаком с главой Белого дома со студенческих лет.

Отмечается, что Лаудер вошёл в группу американских инвесторов, которой Киев отдал право на разработку одного из крупнейших месторождений лития в Кировоградской области.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов допустил, что после сделки по редкоземельным металлам Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

