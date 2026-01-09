СМИ: Месторождение лития на Украине будет разрабатывать друг Трампа
Месторождение лития на Украине будет разрабатывать друг американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.
По информации издания, речь идёт о миллиардере Рональде Лаудере. Это наследник косметической империи Estée Lauder, который знаком с главой Белого дома со студенческих лет.
Отмечается, что Лаудер вошёл в группу американских инвесторов, которой Киев отдал право на разработку одного из крупнейших месторождений лития в Кировоградской области.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов допустил, что после сделки по редкоземельным металлам Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петербург обновил зимний максимум снежного покрова
- СМИ: Месторождение лития на Украине будет разрабатывать друг Трампа
- Фетисов отказался смотреть Олимпийские игры 2026 года
- Военные США подтвердили захват танкера Olina
- Слуцкий допустил новые «удары возмездия» по Украине
- В Москве ужесточили наказание за безбилетный проезд
- Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств против «Орешника»
- В РФ изменят правила прохождения диспансеризации
- Филимонов: На Вологодчине все 610 алкомаркетов закрылись или перепрофилировались
- Более 14 млрд рублей взыскали с россиян по штрафам ГИБДД в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru