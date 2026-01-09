По информации издания, речь идёт о миллиардере Рональде Лаудере. Это наследник косметической империи Estée Lauder, который знаком с главой Белого дома со студенческих лет.

Отмечается, что Лаудер вошёл в группу американских инвесторов, которой Киев отдал право на разработку одного из крупнейших месторождений лития в Кировоградской области.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов допустил, что после сделки по редкоземельным металлам Трамп потеряет интерес к ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

