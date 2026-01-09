В Москве ужесточили наказание за безбилетный проезд

В ведомстве указали, что аналогичное наказание предусмотрено за неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда.

Отмечается, что оплата проезда является не только вкладом в развитие городского транспорта, но и гарантией «получения страховой выплаты в случае нештатной ситуации».

Ранее в департаменте транспорта Москвы рассказали, что со 2 января 2026 года стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 75 рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

