В Москве ужесточили наказание за безбилетный проезд
В Москве размер штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте увеличили до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
В ведомстве указали, что аналогичное наказание предусмотрено за неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда.
Отмечается, что оплата проезда является не только вкладом в развитие городского транспорта, но и гарантией «получения страховой выплаты в случае нештатной ситуации».
Ранее в департаменте транспорта Москвы рассказали, что со 2 января 2026 года стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 75 рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
