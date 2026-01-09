Более 14 млрд рублей взыскали с россиян по штрафам ГИБДД в 2025 году

Судебные приставы взыскали с россиян более 14 млрд рублей по штрафам ГИБДД. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ пишет РИА Новости.

Конец лазейкам: В России введут единые правила тонировки стекол авто

В ведомстве уточнили, что речь идёт о данных по итогам 11 месяцев 2025 года.

Отмечается, что в настоящее время на исполнении у судебных приставов находятся ещё 8,5 млн производств о взыскании штрафов за нарушения ПДД.

Ранее президент РФ Владимир Путин пописал закон, согласно которому в России с 9 января было ужесточено наказание за нарушение правил перевозки детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Судебные ПриставыФССП РФШтрафы ГибддГИБДД

Горячие новости

Все новости

партнеры