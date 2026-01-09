Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств против «Орешника»

Комментируя призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину больше средств ПВО, он указал, что систем, способных противостоять «Орешнику», не существует.

«Кая не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями, но даже она должна понимать», - написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».