Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств против «Орешника»
Гиперзвуковая ракета «Орешник» развивает скорость в 10 Махов. Как пишет ТАСС, об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Комментируя призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину больше средств ПВО, он указал, что систем, способных противостоять «Орешнику», не существует.
«Кая не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями, но даже она должна понимать», - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
