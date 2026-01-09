Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств против «Орешника»

Гиперзвуковая ракета «Орешник» развивает скорость в 10 Махов. Как пишет ТАСС, об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием

Комментируя призыв главы евродипломатии Каи Каллас поставить на Украину больше средств ПВО, он указал, что систем, способных противостоять «Орешнику», не существует.

«Кая не отличается особым умом и не обладает базовыми знаниями, но даже она должна понимать», - написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыБаллистическая РакетаРакетный УдарКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры