Филимонов: На Вологодчине все 610 алкомаркетов закрылись или перепрофилировались
Все находящиеся в Вологодской области 610 алкомаркетов «прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались». Об этом в своём Telegram-канале заявл губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, магазины сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты» и отвели на алкоголь лишь 20% своего ассортимента. А сеть «Красное&Белое» «не торгует спиртным и приобретает новые вывески».
«Переформатируем «наливайки». Уже 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе», - добавил чиновник.
Ранее Филимонов заявил, что после приостановки лицензии сеть «Красное&Белое» не продаёт спиртное в Вологодской области с 25 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
