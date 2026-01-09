Филимонов: На Вологодчине все 610 алкомаркетов закрылись или перепрофилировались

По его словам, магазины сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты» и отвели на алкоголь лишь 20% своего ассортимента. А сеть «Красное&Белое» «не торгует спиртным и приобретает новые вывески».

«Переформатируем «наливайки». Уже 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе», - добавил чиновник.

Ранее Филимонов заявил, что после приостановки лицензии сеть «Красное&Белое» не продаёт спиртное в Вологодской области с 25 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

