Минобороны Великобритании заверило, что НАТО не будет вмешиваться в события в Белоруссии

Крамп-Карренбауэр призвала белорусские власти освободить задержанных во время протестов против действующего президента Александра Лукашенко. Она также отметила, что не признает результаты прошедших 9 августа президентских выборов.

В свою очередь Парли отметила, что политический кризис в Белоруссии необходимо решать через диалог власти и гражданского общества.

Ранее в пятницу президент Александр Лукашенко выразил готовность стать «посредником» в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и «желтыми жилетами». Так он отреагировал на готовность Макрона выступить постредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать там угрозу. Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе. Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему подобные заявления Тихановской ослабляют ее позицию.



