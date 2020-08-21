Минобороны Великобритании заверило, что НАТО не будет вмешиваться в события в Белоруссии
Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что НАТО не собирается вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Об этом он сообщил в пятницу во время встречи с коллегами из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Франции Флоранс Парли, передает агентство DPA.
«Таких планов нет», - сказал военный министр Британии. Уоллес, касаясь темы возможного вмешательства альянса.
Крамп-Карренбауэр призвала белорусские власти освободить задержанных во время протестов против действующего президента Александра Лукашенко. Она также отметила, что не признает результаты прошедших 9 августа президентских выборов.
В свою очередь Парли отметила, что политический кризис в Белоруссии необходимо решать через диалог власти и гражданского общества.
Ранее в пятницу президент Александр Лукашенко выразил готовность стать «посредником» в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и «желтыми жилетами». Так он отреагировал на готовность Макрона выступить постредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать там угрозу. Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе. Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему подобные заявления Тихановской ослабляют ее позицию.
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