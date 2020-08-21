Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 августа, встретился с постоянными членами Совбеза страны. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства обсудил с ними ситуацию в Белоруссии и проинформировал о своих международных телефонных разговорах, которые касались преимущественно этой темы.
По словам Пескова, была отмечена неприемлемость внешнего вмешательства в белорусские дела.
Кроме того, речь шла об итогах недавних консультаций с США по вопросам контроля за вооружениями, передаёт РИА Новости.
Ранее российский МИД проинформировал о продуктивных переговорах в Вене по части возможного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), передаёт RT.
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