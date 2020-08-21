Лукашенко готов стать посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

Александр Лукашенко выразил готовность стать «посредником» в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и «желтыми жилетами». Об этом он заявил во время посещения агрокомбината «Дзержинский», сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном. Там, ой, какая обстановка, не дай Бог, и террор, и «желтые жилеты»», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии добавил, что скептически относится к предложению своего французского коллеги Эммануэля Макрона стать посредником в урегулировании ситуации в Белоруссии.

Напомним, ранее Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят сами жители страны.

Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни»

Между тем, в организации беспорядков в Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и страны Европы. Об этом сообщает агентство БелТА. Президент подчеркнул, что «планируют и направляют это всё США, а европейцы подыгрывают»

«Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», - отметил президент Белоруссии.

Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России, сообщает Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Желтые ЖилетыЭммануэль МакронАлександр Лукашенко
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