МИнобороны РФ: Киев готовится к ядерной провокации с помощью Европы

«Целью украинской провокации является обвинение российской армии в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно-опасным объектам Украины», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что радиоактивных вещества, которые собираются применить для провокации, прибыли с территории одной из европейских стран в обход таможенного досмотра.

По данным Минобороны РФ, акция запланирована в канун заседания 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил НСН, что применение Украиной ядерного оружия втянет мир в глобальный ядерный конфликт.

«Украина находится под тотальным контролем США и Великобритании. Никто не разрешит Киеву создать настоящую ядерную бомбу. Где они будут ее взрывать? На территории России? Масштабный ответ нашей страны превратит Украину в лунный ландшафт. На своей территории? Это будет страшной провокацией, мир придет на кромку хаоса, слишком велика будет вероятность того, что все окажутся втянуты в ядерный конфликт», — сказал Прохватилов.