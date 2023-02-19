МИнобороны РФ: Киев готовится к ядерной провокации с помощью Европы
На Украину из Европы доставили радиоактивные вещества, чтобы использовать их для инсценировки локального заражения местности, якобы организованного российской армие. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Целью украинской провокации является обвинение российской армии в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно-опасным объектам Украины», — отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что радиоактивных вещества, которые собираются применить для провокации, прибыли с территории одной из европейских стран в обход таможенного досмотра.
По данным Минобороны РФ, акция запланирована в канун заседания 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил НСН, что применение Украиной ядерного оружия втянет мир в глобальный ядерный конфликт.
«Украина находится под тотальным контролем США и Великобритании. Никто не разрешит Киеву создать настоящую ядерную бомбу. Где они будут ее взрывать? На территории России? Масштабный ответ нашей страны превратит Украину в лунный ландшафт. На своей территории? Это будет страшной провокацией, мир придет на кромку хаоса, слишком велика будет вероятность того, что все окажутся втянуты в ядерный конфликт», — сказал Прохватилов.
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