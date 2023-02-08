Военный аналитик: Никто не даст Украине использовать ядерное оружие

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Radio ZET заявил, что Украина уже сегодня вполне может обладать ядерным оружием собственной разработки. «Я не исключаю наличие у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь», — подчеркнул польский военный. Прохватилов заявил, что Украине не позволят применить ядерное оружие.

«Украина находится под тотальным контролем США и Великобритании. Никто не разрешит Киеву создать настоящую ядерную бомбу. Где они будут ее взрывать? На территории России? Масштабный ответ нашей страны превратит Украину в лунный ландшафт. На своей территории? Это будет страшной провокацией, мир придет на кромку хаоса, слишком велика будет вероятность того, что все окажутся втянуты в ядерный конфликт. Поэтому я считаю заявление Скшипчака провокацией», — сказал Прохватилов.

Вместе с тем собеседник НСН признал наличие у Украины ядерного вооружения.

«Украинские политики и военные действительно вполне самостоятельны, у них за годы независимости появились зашкаливающие амбиции. Зеленский уже заявлял о желании получить ядерное оружие, поскольку в Будапеште меморандум не работает. Сегодня в Украине есть ученые, научные центры, производственные мощности, атомные электростанции, хотя всего этого мало. Им проще всего сделать “грязную бомбу”. У них также есть достаточно далеко летающие ракеты, те же беспилотники “Стриж”, дальность полета которых — 1000 км, которые могут представлять серьезную опасность, если нагрузить их радиоактивными материалами. В этом случае произойдет сильнейшее радиоактивное заражение местности, хотя масштабных взрывов не будет. Если же украинцы применят “грязную бомбу”, сначала взорвется химический боеприпас, находящиеся там радиоактивные материалы разлетятся на сотни метров, если не на километр. Образуется огромное поле, зараженное радиацией», — добавил эксперт.

Также Прохватилов отметил, что все европейские военные отказались помогать Киеву.

«Мало кто знает, что 20 января на базе “Рамштайн” абсолютно все европейские военные выступили против помощи Украине, однако Ллойд Остин и Йенс Столтенберг не обратили на это внимания. Отказ военных объясняется тем, что собственные армии европейцев в упадке, к тому же, все понимают, что осталось полшага до прямого конфликта с Россией. Никто не писал об этом протесте, его замяли. Сейчас аналитические центры НАТО ищут лояльных им военнослужащих, чтобы заменить тех, кто отказывался поддерживать Киев», — заключил он.

Ранее бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов заявил, что первый президент РФ Борис Ельцин обсуждал с США нежелание Украины терять статус ядерной державы. Об этом сообщило агентство НСН.

