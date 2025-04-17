Трамп заявил, что не торопится с силовым решением вопроса по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к военному вмешательству в отношении Ирана из-за его ядерной программы, подчеркнув при этом, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, комментируя возможные меры против исламской республики.
По словам Трампа, США рассматривают дипломатическое урегулирование как приоритетный путь, поскольку Иран, по его мнению, способен стать процветающим государством. Глава Белого дома добавил, что не стремится к эскалации конфликта, но предупредил: в случае отказа Тегерана от переговоров возможен негативный сценарий.
Американский президент также заявил, что уважает иранский народ и не желает наносить вред мирному населению или экономике страны. При этом он подчеркнул, что США категорически против появления у Ирана ядерного оружия, что, по его словам, остается принципиальной позицией.
12 апреля в Маскате состоялся первый с 2022 года раунд непрямых американо-иранских переговоров при посредничестве Омана. Встреча проходила на уровне официальных делегаций и была направлена на разрешение противоречий вокруг иранской ядерной программы. По информации Госдепартамента США, следующий раунд состоится 19 апреля в Риме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru