Трамп заявил, что не торопится с силовым решением вопроса по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к военному вмешательству в отношении Ирана из-за его ядерной программы, подчеркнув при этом, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме, комментируя возможные меры против исламской республики.

По словам Трампа, США рассматривают дипломатическое урегулирование как приоритетный путь, поскольку Иран, по его мнению, способен стать процветающим государством. Глава Белого дома добавил, что не стремится к эскалации конфликта, но предупредил: в случае отказа Тегерана от переговоров возможен негативный сценарий.