В Верховной Раде заявили, что Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области

Киев лишился каких-либо козырей на переговорах после бегства Вооруженных сил Украины из Курской области, сообщила YouTube-каналу «Увага: КІРІЯ» депутат Верховной Рады Анна Скороход.

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«Вот это было переговорной картой по большому счету», — заявила она. Парламентарий указала, Украина будет выступать на переговорах в очень слабой позиции, и надеяться ей остается только на США.

Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым озвучил подход Вашингтона к возможному мирному урегулированию украинского конфликта. Рубио передал российской стороне позицию президента Дональда Трампа, заключающуюся в стремлении к завершению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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