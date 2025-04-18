В Верховной Раде заявили, что Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области

«Вот это было переговорной картой по большому счету», — заявила она. Парламентарий указала, Украина будет выступать на переговорах в очень слабой позиции, и надеяться ей остается только на США.

Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым озвучил подход Вашингтона к возможному мирному урегулированию украинского конфликта. Рубио передал российской стороне позицию президента Дональда Трампа, заключающуюся в стремлении к завершению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

