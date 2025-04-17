Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена и Киев

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия администрации Джо Байдена и украинских властей, назвав их подход к отношениям с Россией недальновидным и приведшим к эскалации. По его словам, попытка противостоять Москве военным путем была ошибкой, учитывая превосходство РФ в силовом потенциале.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп в очередной раз заявил, что в случае его пребывания у власти конфликта удалось бы избежать.