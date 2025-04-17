Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена и Киев

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия администрации Джо Байдена и украинских властей, назвав их подход к отношениям с Россией недальновидным и приведшим к эскалации. По его словам, попытка противостоять Москве военным путем была ошибкой, учитывая превосходство РФ в силовом потенциале.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп в очередной раз заявил, что в случае его пребывания у власти конфликта удалось бы избежать.

Рубио обсудил с Лавровым подход Трампа к урегулированию на Украине

Он подчеркнул, что участие США в военных действиях стало следствием просчетов предыдущего президента, который, как выразился Трамп, «не понимал, что происходит».

Отвечая на вопрос о роли Владимира Зеленского, американский лидер отметил, что не возлагает на него прямую вину, однако выразил сомнение в эффективности действий украинского президента, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры