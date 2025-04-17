Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена и Киев
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия администрации Джо Байдена и украинских властей, назвав их подход к отношениям с Россией недальновидным и приведшим к эскалации. По его словам, попытка противостоять Москве военным путем была ошибкой, учитывая превосходство РФ в силовом потенциале.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп в очередной раз заявил, что в случае его пребывания у власти конфликта удалось бы избежать.
Он подчеркнул, что участие США в военных действиях стало следствием просчетов предыдущего президента, который, как выразился Трамп, «не понимал, что происходит».
Отвечая на вопрос о роли Владимира Зеленского, американский лидер отметил, что не возлагает на него прямую вину, однако выразил сомнение в эффективности действий украинского президента, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru