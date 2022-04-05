Минкульт Украины намерен добиться полного запрета российских телеканалов в Европе
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости ввести санкции в отношении российских телеканалов, вещающих в Европе по спутниковым и кабельным сетям, сообщает РИА Новости.
По его словам, он обсуждал со своими европейскими коллегами полный запрет на трансляцию в ЕС телеканалов РФ. Он отметил, что некоторые участники встречи в Брюсселе всё ещё придерживаются позиции, что «культура аполитична».
Ткаченко добавил, что также обсуждалось выделение срочной помощи для украинского «культурного наследия и медийных организаций», и выразил надежду, что консультации воплотятся «в конкретных решениях».
Ранее министр культуры Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.
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