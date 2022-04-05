Минкульт Украины намерен добиться полного запрета российских телеканалов в Европе

По его словам, он обсуждал со своими европейскими коллегами полный запрет на трансляцию в ЕС телеканалов РФ. Он отметил, что некоторые участники встречи в Брюсселе всё ещё придерживаются позиции, что «культура аполитична».

Ткаченко добавил, что также обсуждалось выделение срочной помощи для украинского «культурного наследия и медийных организаций», и выразил надежду, что консультации воплотятся «в конкретных решениях».

Ранее министр культуры Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.