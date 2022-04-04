Польша предложила исключить Россию из МОК и международных спортивных федераций

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что россиян необходимо исключить из Международного олимпийского комитета (МОК), а также из всех международных спортивных федераций, сообщает РИА Новости.

Международная федерация плавания отстранила россиян от участия в соревнованиях

По его словам, принять Россию обратно можно только после нормализации ситуации на Украине и выплаты компенсаций.

При этом Бортничук считает, что отдельным российским спортсменам нужно дать разрешение на участие в международных соревнованиях, но с одним условием.

«Иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ. Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине», - подчеркнул польский министр.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась приостанавливать членство Российского футбольного союза (РФС) в рядах организации, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МОКСпортРоссияПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры