Польша предложила исключить Россию из МОК и международных спортивных федераций

По его словам, принять Россию обратно можно только после нормализации ситуации на Украине и выплаты компенсаций.

При этом Бортничук считает, что отдельным российским спортсменам нужно дать разрешение на участие в международных соревнованиях, но с одним условием.

«Иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ. Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине», - подчеркнул польский министр.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась приостанавливать членство Российского футбольного союза (РФС) в рядах организации, сообщает RT.

