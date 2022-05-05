Минфин США установил срок завершения сделок с «дочками» Альфа-банка и Сбербанка
Минфин США объявил, что сделки с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах и швейцарской «дочкой» Сбербанка в Швейцарии должны быть завершены до 12 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идёт о дочерней структуре Альфа-Банка Amsterdam Trade Bank NV, а также «дочке» Сбербанка - Sberbank (Switzerland) AG.
«Все операции, необходимые для прекращения сделок с участием упомянутых организаций, а также любых юрлиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50% или более, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья США 12 июля 2022 года», - подчеркнули в американском Минфине.
Отмечается, что ранее ведомство, также до 12 июля, установило срок для завершения сделок с другими «дочками» Сбербанка - Sberbank Kazakhstan (Казахстан) и Sberbank Europe AG (Австрия).
Ранее Минфин США принял решение исключить из-под санкций против России сделки, которые связаны с патентным и авторским правом.
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