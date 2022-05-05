США убрали из антироссийских санкций сделки, связанные с интеллектуальной собственностью

В сообщении говорится, что речь идёт об операциях, которые «были бы запрещены положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».

«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации», - подчеркнули в Минфине.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти изучают новые возможные санкции против России из-за спецоперации ВС РФ на территории Украины.

