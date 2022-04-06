США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
США объявили о вводе полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, сообщает пресс-служба Белого дома.
В заявлении говорится, что новые ограничения заморозят любые активы кредитных организаций, затрагивающие финансовую систему США, а также запретит американцам вести с ними дела.
Также новый указ президента США Джо Байдена предусматривает запрет на новые инвестиции в Россию, запрет на сделки с важнейшими российскими госпредприятиями, заморозку их активов, которые находятся под юрисдикцией США.
Кроме того, персональные санкции введут «в отношении российских элит и членов их семей», в том числе президента России Владимира Путина и его совершеннолетних детей, жену и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что из-за ограничений замороженными оказались 60% валютных резервов России, а скоординированные санкции толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху.
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