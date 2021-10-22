Путин сообщил, когда будет заполнена вторая нитка «Северного потока - 2»
Работа по заполнению второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2» газом завершится в декабре, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
По его словам, увеличение поставок газа в Европу возможно уже «послезавтра», если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора российского проекта.
Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что первую нитку газопровода 18 октября заполнили техническим газом.
Как сообщалось ранее, России необходимы гарантии одобрения запуска газопровода «Северный поток-2», лишь в этом случае страна может нарастить поставки газа в Европу. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю и компании «Газпром» источники.
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