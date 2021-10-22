Путин сообщил, когда будет заполнена вторая нитка «Северного потока - 2»

По его словам, увеличение поставок газа в Европу возможно уже «послезавтра», если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора российского проекта.

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что первую нитку газопровода 18 октября заполнили техническим газом.

Как сообщалось ранее, России необходимы гарантии одобрения запуска газопровода «Северный поток-2», лишь в этом случае страна может нарастить поставки газа в Европу. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю и компании «Газпром» источники.

