Путин сообщил, когда будет заполнена вторая нитка «Северного потока - 2»

Работа по заполнению второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2» газом завершится в декабре, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

Посол РФ в Лондоне: «Северный поток-2» готов и ждет разрешения на запуск

По его словам, увеличение поставок газа в Европу возможно уже «послезавтра», если завтра регулятор ФРГ сертифицирует оператора российского проекта.

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что первую нитку газопровода 18 октября заполнили техническим газом.

Как сообщалось ранее, России необходимы гарантии одобрения запуска газопровода «Северный поток-2», лишь в этом случае страна может нарастить поставки газа в Европу. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю и компании «Газпром» источники.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинСеверный Поток-2
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