«Мигранты важнее Украины»: Победа правых в Австрии подтвердила европейский «тренд»
Лидер АПС Герберт Кикль назвал безумием отказ от российского газа, СМИ вспоминают Третий рейх и «народного канцлера», а в России видят в победе правых усталость австрийцев от «трескотни и атлантизма».
Австрия поддержала европейский выборный тренд этого года, который западные СМИ уже назвали «временем правых».
Согласно предварительным результатам выборов в Национальный совет этой страны, победу одержала «Австрийская партия свободы» (АПС), которую называют крайне правой и желающей мирно остановить конфликт на Украине.
«ПРАВАЯ СВОБОДА»: ОТ РЕЙХА ДО АТЛАНТИЗМА
Летом Европа смаковала провалы на выборах партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. И в той, и в другой стране вызов политическим лидерам бросили правые партии – «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы.
В сентябре пришло время Австрии. В воскресенье здесь прошли выборы в Национальный совет, по итогам которых победила «Австрийская партия свободы», набравшая около 29% голосов. На втором месте партия нынешнего канцлера Австрии Карла Нехаммера «Австрийская народная партия» (АНП, 26%), на третьем - Социал-демократическая партия Австрии (21%).
Сейчас правящую коалицию в правительстве Австрии составляют АНП и «Зеленые», выступающие за снижение зависимости от российского газа. Лидер АПС Герберт Кикль называл такие планы безумными, а также призывал найти политическое, а не военное решение украинского конфликта, отмечает РИА Новости. При этом «Австрийская партия свободы» акцентировала внимание избирателей на проблемах с мигрантами и инфляцией.
«Партия свободы извлекла выгоду из страхов, связанных с миграцией и преступностью, которые усилились в августе на фоне отмены венских концертов Тейлор Свифт под угрозой предполагаемого теракта, якобы подготовленного террористами-исламистами», - отмечает RTVI.
Карл Нехаммер назвал «горькими» результаты выборов, министр обороны Австрия Клаудия Таннер квалифицировала их, как «тревожный звонок». Ну а СМИ пугают читателей «первой со времен Третьего рейха» победой крайне правых в Австрии, припоминая Киклю его прозвище «народный канцлер», которое когда-то связывали с Гитлером.
На этом фоне лидера АПС уже поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а «вечно неспящий» российский сенатор Алексей Пушков усмотрел около полуночи в успехе австрийских правых «усталость от атлантизма».
«Австрийская Партия свободы, выступающая против политики "открытых дверей" для мигрантов и за немедленную высылку всех, нелегально находящихся на территории Австрии, одержала победу на выборах в парламент страны. Эта партия также выступает за смену курса в отношении Украины, прекращение войны и за отмену санкций против России (…) Главными проигравшими на австрийских выборах стали некоментентные и пустопорожние "зеленые". Они же быстро утрачивают популярность в Германии. Люди устали от их агрессивной трескотни, атлантизма, бездарности и демагогии», - написал Пушков в Telegram
МЕЧТЫ ЕВРОПЫ: «БЕЗДОННАЯ БОЧКА» И ЭЛИТЫ
Украинская повестка на фоне собственных проблем европейцев уходит на второй или даже третий план. Немецкий политолог Александр Рар объяснял НСН, почему в Европе наступает «время правых».
«В Европе растет очень большое недовольство политиками либеральных элит, которые правили во многих странах последние 30 лет. Победили те правые силы, которые выступают за укрепление автономии и национальные интересы отдельных стран ЕС, Это идет на пользу Венгрии, Словакии, во Франции точно будет изменение курса, правые будут забирать власть и усиливать национальные интересы. Будет меньше Европы, а больше интересов отдельных стран. Евросоюз от этого не рухнет, но будет двигаться в эту сторону», - пояснил Рар.
Вместе с тем, победа правых не является синонимом абсолютной поддержки России. После успеха «Альтернатива для Германии» на выборах в Европарламент, депутат от этой партии в парламенте Баварии Ульрих Зингер объяснял, что «этого мало».
«Я бы не сказал, что мы ультраправая партия, наоборот, просто мы современная партия, которая видит, что нужно людям. Щольц уже несколько лет делает ужасную работу. Результат работы Макрона тоже ужасный. Посмотрите на энергетику, насколько дорого у нас отопление, электричество и газ. Также ситуация с миграцией, народ все видит. (…) Чтобы изменилось отношение к России в Европе, должно быть больше голосов у нашей партии и политических сил с подобными мыслями в других странах Европы. Мы сильнее, но недостаточно», - отмечал Зингер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии выборов в Австрии напомнила, что суммарный бюджет «Европейского фонда мира», в который весомый финансовый вклад вносит и Вена, составляет более 12 млрд евро.
«Австрия рискует оказаться в группе стран, бросающих все мыслимое в бездонную бочку под названием "поддержка Украины" ("чего бы это ни стоило...")», - заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, которого процитировала в соцсетях Захарова.
Дипломат назвал «возмутительным» заявление украинского посла в Вене о том, что «украинский кризис является, мол, одной из важнейших тем предвыборной борьбы в Австрии». Любинский назвал это «кощунством» на фоне «недавней разрушительной природной катастрофы». Судя по всему, австрийские избиратели его услышали.
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