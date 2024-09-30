«ПРАВАЯ СВОБОДА»: ОТ РЕЙХА ДО АТЛАНТИЗМА

Летом Европа смаковала провалы на выборах партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. И в той, и в другой стране вызов политическим лидерам бросили правые партии – «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы.

В сентябре пришло время Австрии. В воскресенье здесь прошли выборы в Национальный совет, по итогам которых победила «Австрийская партия свободы», набравшая около 29% голосов. На втором месте партия нынешнего канцлера Австрии Карла Нехаммера «Австрийская народная партия» (АНП, 26%), на третьем - Социал-демократическая партия Австрии (21%).

Сейчас правящую коалицию в правительстве Австрии составляют АНП и «Зеленые», выступающие за снижение зависимости от российского газа. Лидер АПС Герберт Кикль называл такие планы безумными, а также призывал найти политическое, а не военное решение украинского конфликта, отмечает РИА Новости. При этом «Австрийская партия свободы» акцентировала внимание избирателей на проблемах с мигрантами и инфляцией.

«Партия свободы извлекла выгоду из страхов, связанных с миграцией и преступностью, которые усилились в августе на фоне отмены венских концертов Тейлор Свифт под угрозой предполагаемого теракта, якобы подготовленного террористами-исламистами», - отмечает RTVI.

Карл Нехаммер назвал «горькими» результаты выборов, министр обороны Австрия Клаудия Таннер квалифицировала их, как «тревожный звонок». Ну а СМИ пугают читателей «первой со времен Третьего рейха» победой крайне правых в Австрии, припоминая Киклю его прозвище «народный канцлер», которое когда-то связывали с Гитлером.

На этом фоне лидера АПС уже поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а «вечно неспящий» российский сенатор Алексей Пушков усмотрел около полуночи в успехе австрийских правых «усталость от атлантизма».

«Австрийская Партия свободы, выступающая против политики "открытых дверей" для мигрантов и за немедленную высылку всех, нелегально находящихся на территории Австрии, одержала победу на выборах в парламент страны. Эта партия также выступает за смену курса в отношении Украины, прекращение войны и за отмену санкций против России (…) Главными проигравшими на австрийских выборах стали некоментентные и пустопорожние "зеленые". Они же быстро утрачивают популярность в Германии. Люди устали от их агрессивной трескотни, атлантизма, бездарности и демагогии», - написал Пушков в Telegram