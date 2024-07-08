«Провал правых и конец макронизма»: Выборы во Франции увели страну налево

ПОБЕДА ЛЕВЫХ И КОНЕЦ МАКРОНИЗМА

В первом туре досрочных выборов 30 июня партия Ле Пен победила, набрав около трети голосов (33,15%), второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» (27,9%), третье – президентский блок «Вместе за республику» (20,5%). На этом фоне СМИ начали активно обсуждать премьерские перспективы тик-токера Барделла, а противники правых планировали устроить «перелив голосов», о котором рассказывал НСН ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.

В итоге этот план удался. По итогам второго тура выборов, состоявшегося 7 июля, победила коалиция левых Жана-Люка Меланшона, которая получит 182 места в Национальном собрании, вторым стал блок президента Эммануэля Макрона (168 мест), а партия Ле Пен только третьей (143 места). Абсолютное большинство (289 депутатов) в парламенте не получил никто, при этом премьер во Франции все-таки сменится, Габриэль Атталь пообещал подать в отставку утром 8 июля, но пока, видимо, спит.

«Наш народ явно исключил худшее решение. Наши избиратели проголосовали сознательно, я приветствую их усилия и мобилизацию», — подвел Меланшон итоги выборов.

При этом в обращении к «меланшоновцам» он заявил, что не намерен вступать в коалицию с блоком Макрона. Соответственно, левые будут двигать в парламент кандидатуру своего премьера.

Сам Макрон пока не хвалил себя за второе место, однако поздравил экс-президента страны Франсуа Олланда с прохождением в парламент от департамента Коррез. Правда, Олланд взаимностью не ответил.

«Макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», - констатировал президент Франции в 2012-2017 годах в интервью Франс Пресс.

При этом сама Ле Пен не сильно расстроилась, указав на «волну», которая «поднимается».

«Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной», - уверена политик.

Со своей стороны, 28-летний лидер «Национального объединения» Барделла заявил, что правые совершили «исторический прорыв», увеличив в два раза число депутатов в парламенте.