«Провал правых и конец макронизма»: Выборы во Франции увели страну налево
Франция останется без премьера-тиктокера, Марин Ле Пен пожаловалась на провокацию российского МИД, а будущее страны теперь зависит от «меланшоновцев».
Правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен во главе с молодым и популярным в соцсетях Жорданом Барделла провалило второй тур парламентских выборов во Франции, заняв лишь третье место после «меланшоновцев» и «макронистов».
Теперь Европа может не бояться появления во Франции правого премьера, при этом неудаче Ле Пен мог, не желая того, косвенно «способствовать» МИД РФ.
ПОБЕДА ЛЕВЫХ И КОНЕЦ МАКРОНИЗМА
В первом туре досрочных выборов 30 июня партия Ле Пен победила, набрав около трети голосов (33,15%), второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» (27,9%), третье – президентский блок «Вместе за республику» (20,5%). На этом фоне СМИ начали активно обсуждать премьерские перспективы тик-токера Барделла, а противники правых планировали устроить «перелив голосов», о котором рассказывал НСН ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
В итоге этот план удался. По итогам второго тура выборов, состоявшегося 7 июля, победила коалиция левых Жана-Люка Меланшона, которая получит 182 места в Национальном собрании, вторым стал блок президента Эммануэля Макрона (168 мест), а партия Ле Пен только третьей (143 места). Абсолютное большинство (289 депутатов) в парламенте не получил никто, при этом премьер во Франции все-таки сменится, Габриэль Атталь пообещал подать в отставку утром 8 июля, но пока, видимо, спит.
«Наш народ явно исключил худшее решение. Наши избиратели проголосовали сознательно, я приветствую их усилия и мобилизацию», — подвел Меланшон итоги выборов.
При этом в обращении к «меланшоновцам» он заявил, что не намерен вступать в коалицию с блоком Макрона. Соответственно, левые будут двигать в парламент кандидатуру своего премьера.
Сам Макрон пока не хвалил себя за второе место, однако поздравил экс-президента страны Франсуа Олланда с прохождением в парламент от департамента Коррез. Правда, Олланд взаимностью не ответил.
«Макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», - констатировал президент Франции в 2012-2017 годах в интервью Франс Пресс.
При этом сама Ле Пен не сильно расстроилась, указав на «волну», которая «поднимается».
«Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной», - уверена политик.
Со своей стороны, 28-летний лидер «Национального объединения» Барделла заявил, что правые совершили «исторический прорыв», увеличив в два раза число депутатов в парламенте.
ИЗГОИ И ПРОВОКАЦИЯ
Одной из причин поражения правых сил во втором туре выборов стало отношение ее представителей к спецоперации на Украине. В «Национальном объединении» не разделяли милитаристский пыл Макрона, хоть и не отказывались от поддержки Киева.
«Крайне правые выступают за поддержку Украины, но не так рьяно, как Макрон. Они не хотят обострения этого конфликта, отправки войск, "победы до конца", хотя и считают, что Россия виновата и она "агрессор". Без этого во Франции сейчас нельзя, иначе ты попадешь в число "изгоев", которые поддерживают Путина. В случае победы правых на выборах, свойственная Макрону и нынешнему премьеру Атталю военная риторика уменьшится. Милитаристский пыл, который Макрон демонстрировал в последний год, может немножечко поутихнуть», - объяснял НСН ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
На руку противника Ле Пен сыграли и «креативщики» из МИД России, разместившие на днях в соцсети Х пост с фотографией Марин.
«Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающую национальным интересам и разрыву с диктатом Вашингтона и Брюсселя», - гласила подпись под этой фотографией.
Ле Пен назвала назвала это провокацией.
«Я считаю, что это провокационно и, возможно, даже в некоторой степени является вмешательством (во внутренние дела Франции – прим. НСН)», — заявила политик в эфире TF1, но было уже поздно.
Действующие главы МИД и МВД Франции Степан Сежурне и Жеральд Дарманен, как и собравшийся в отставку премьер Габриэль Атталь, одержали победы в своих избирательных округах. Ну а в Париже по традиции отметили итоги выборов беспорядками. Недовольные жгли прокатные велосипеды и били стекла на площади Республики, где к утру остались горы мусора. При этом в Париже и его окрестностях все еще дежурят 5 тыс. полицейских, призванных не допустить хаоса со стороны правых или левых радикалов.
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