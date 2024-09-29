Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах
29 сентября 202419:59
Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его партия проиграла на парламентских выборах. Об этом он заявил в обращении к сторонникам.
По словам Нехаммера, его Австрийская народная партия уступила оппозиционной австрийской партии свободы.
«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», - заявил политик.
Ранее Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по России, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru