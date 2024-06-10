«Это для вас важна Украина»: В Германии не ждут мира от успеха правых на выборах

Политика Европы не станет «проукраинской» после выборов в Европарламент (ЕП), при этом простые европейцы хотят скорейшего завершения конфликта на Украине из-за проблем в своих странах, объяснил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.

На проходящих сейчас выборах в ЕП побеждает Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уже обещавшая «проевропейское и проукраинское» большинство. Вместе с тем эксперты называют эти выборы «временем правых», победа которых ожидается в Германии, Франции и ряде других стран.