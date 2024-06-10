«Это для вас важна Украина»: В Германии не ждут мира от успеха правых на выборах
Успех правых партий на выборах может способствовать будущим договоренностям с Трампом по завершению конфликта на Украине, сказал в эфире НСН Александр Рар.
Политика Европы не станет «проукраинской» после выборов в Европарламент (ЕП), при этом простые европейцы хотят скорейшего завершения конфликта на Украине из-за проблем в своих странах, объяснил в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
На проходящих сейчас выборах в ЕП побеждает Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уже обещавшая «проевропейское и проукраинское» большинство. Вместе с тем эксперты называют эти выборы «временем правых», победа которых ожидается в Германии, Франции и ряде других стран.
«Фон дер Ляйен будет формировать не проукраинское большинство, а будет сама бороться за власть и создавать правоцентристское, а не левоцентристское большинство в Европарламенте. Украина - это для вас важная тема, а немцы, да и другие европейцы смотрят, в первую очередь, на проблемы, которые у себя. В Европе растет очень большое недовольство политиками либеральных элит, которые правили во многих странах последние 30 лет. Победили те правые силы, которые выступают за укрепление автономии и национальные интересы отдельных стран ЕС, Это идет на пользу Венгрии, Словакии, во Франции точно будет изменение курса, правые будут забирать власть и усиливать национальные интересы. Будет меньше Европы, а больше интересов отдельных стран. Евросоюз от этого не рухнет, но будет двигаться в эту сторону», - сказал Рар.
По его словам, жители Евросоюза хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, но это не значит, что их позиция пророссийская.
«Людей это очень волнует, в Европе хотят быстро закончить военные действия на Украине, чтобы не приходили новые волны беженцев и закончился энергетический кризис. Это не означает, что у людей пророссийские позиции, но у них есть желание искать дипломатическое решение этого конфликта. Однако Европарламент пока не имеет такой власти, чтобы изменить европейскую политику. У многих стран превалируют уже принятые решения во что бы то ни стало поддерживать Украину оружием и не допустить победы России на поле боя. Руководству Европы будет все сложнее и сложнее принимать жесткие решения по поддержке Украины оружием, но это не означает, что силы, требующие перемирие, смогут этого добиться в одночасье», - указал немецкий политолог.
При этом Рар высказал мнение, что серьезные изменений в этом плане могут произойти, если европейские правые договорятся с Дональдом Трампом, который, вероятно, станет президентом США.
«В Германии, Франции и других странах Европы все понимают, что победа России в конфликте с Украиной – это удар по НАТО и ЕС, поэтому все будет меняться очень медленно. При этом правые силы, которые в Европе усиливаются, - это хорошие партнеры для Трампа. Если он придет к власти, то тогда изменения будут серьезные. Все зависит от Америки, а не Европы. Если Вашингтон скажет, что военные действия надо остановить путем примирения или отдачи ряда территорий Украины России, - думаю, что Трамп на это пойдет, - европейцы не будут этому противиться. Скорее, будет такой вариант», - предположил собеседник НСН.
Выборы в Европарламент проходят с 6 июня. Во Франции. В Германии партия канцлера Олафа Шольца показала худший результат в истории, проиграв крайне правым. Президент Франции Эмманюэль Макрон распустил Национальную ассамблею из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. При этом пока на выборах лидируют Европейская народная партия, социал-демократы и либералы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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