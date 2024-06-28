«Мигранты раздора»: Кто обиделся на Бастрыкина, назвавшего думу «дурой»
Володин и Хамзаев нашли высказывания главы СКР оскорбительными для народа, Вассерман испугался, что Бастрыкин попал в ловушку иллюзий, а в Госдуме уже пригрозили мигрантам СВО.
Российские политики разделились на два лагеря после резонансных высказываний главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в адрес Госдумы.
Одни активно начали обсуждать тему ситуации с мигрантами, из-за которой нижняя палата парламента в устах политика превратилась в «Государственную Дуру», другие обиделись на высказывание Бастрыкина и считают, что он должен извиниться.
«ОСКОРБЛЕНИЕ НАРОДА»: ИЗВИНЕНИЯ И ХИХИКАНЬЕ
Взбудораживший всю страну и умы народных избранников инцидент произошел 27 июня «на полях» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура, извините», ― сказал Бастрыкин в ходе дискуссии о миграционной политике с замглавы фракции «Новые люди» Сарданой Авксентьевой.
При этом глава СКР пояснил, что слово «Госдура» нашел в комментариях на сайте издания «Царьград» после встречи Бастрыкина с жителями Котельников, недовольными приезжими. Александр Иванович также отметил, что его самого комментаторы хвалили, но сетовали, что «без Госдуры, которая в конце концов должна принять какой-то закон, мы ничего делать не сможем».
На случившееся быстро отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он (Бастрыкин – прим. НСН) оскорбил народ», — сказал Володин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Главный интеллектуал Госдумы, депутат и эрудит Анатолий Вассерман сказал НСН, что считает заявления Бастрыкина «профессиональным перекосом», но не будет требовать от него извинений.
«Мне, конечно, жаль, что Бастрыкин позволил себе резкое заявление, свидетельствующее о том, что эмоции перевесили разум (…) У него, видимо, случился профессиональный перекос, когда человек видит только то, что соответствует его профессиональной деятельности, и не анализирует проблему расширенно (…) Я всегда был совершенно равнодушен к чьим бы то ни было извинениям. Я слишком хорошо понимаю причину оскорбления, чтобы требовать от человека именно извинения. Если он осознает, в чем был не прав, извинится сам. А если не осознает, то требование извиниться приведет только к тому, что он сочтет себя оскорбленным», — отметил Анатолий Александрович.
Обиделся на Бастрыкина и депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев, которого смутило еще и хихиканье Авксентьевой.
«Депутаты – это люди, делегированные в парламент обществом. Оскорбление парламента – это оскорбление общества. В отличие от назначаемых должностей депутаты избираются. Плохо, что представитель силового блока использует оппозиционно-навальнистский лозунг, от которого уже даже оппозиционеры отказались. (…) Также считаю некорректным хихикание нашей коллеги-депутата на эти оскорбительные заявления. Если депутат согласен с таким отношением – то, наверное, он (она) занимается не своим делом», – указал Бийсултан Султанбиевич.
При этом за Бастрыкина уже извинилась официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, глава ведомства хотел не оскорбить депутатов, а привлечь внимание к проблемам с мигрантами, а его фразу «вырвали из контекста».
«МИГРАНТЫ РАЗДОРА»: ОТ ИЛЛЮЗИЙ ДО СВО
Часть депутатов усмотрела в словах Бастрыкина не оскорбление, а именно то, о чем сказала Петренко. Они устремили потоки своих речей в сторону мигрантов, чуть было не ставших «яблоками раздора» между главой СКР и политиками. Тот же Анатолий Вассерман указал НСН, что в словах Бастрыкина важнее не форма, а контекст. При этом он считает, что тот попал в «ловушку миграционных иллюзий».
«Гораздо важнее не само выражение, а то, что его вызвало. Насколько мне известно, вызвано оно сильными эмоциями главы Следственного комитета России по поводу изобилия преступлений со стороны мигрантов. (…) На самом деле мигранты, приезжающие на заработки, как правило, очень опасаются нарушать законы, потому что их могут в случае нарушения выслать из страны, а это для них крайне болезненно. Поэтому в тех местах, где мигранты зарабатывают своим трудом, они намного законопослушнее местных граждан. Но они значительно заметнее местных жителей, а значит, заметнее и совершаемые мигрантами преступления. И это весьма неприятная иллюзия, которой подвержен сейчас Бастрыкин», - объяснил Анатолий Александрович Александру Ивановичу.
Со своей стороны, депутат Госдумы Михаил Матвеев сказал НСН, что Бастрыкин имеет право на любые жесткие высказывания в отношении Госдумы.
«Готов простить ему любые жесткие высказывания в адрес Госдумы за ту работу, которую он делает. Бастрыкин уже несколько лет подряд бьет тревогу по поводу роста тяжких преступлений со стороны мигрантов. Более того, Следственный комитет зачастую берет инициативу возбуждения уголовных дел там, где подследственность находится у МВД», – пояснил Матвеев.
На фоне высказываний Бастрыкина первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил законодательно обязать мигрантов «поддерживать специальные военные операции» России. Эта идея не понравилась первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, являющемся соавтором законопроекта о «режиме высылки» для мигрантов-нарушителей.
«Что значит поддерживать военную операцию? Участвовать в боях, жертвовать на помощь участникам специальной военной операции? Явно ни то, ни другое не может быть условием пребывания иностранцев здесь. Мы такого условия перед иностранцами ставить не можем, если мы хоть немножко задумываемся о том, как себя Россия должна ввести в любой ситуации», — пояснил Затулин RTVI.
По данным СМИ, еще в 2012 году журналист Владимир Познер назвал Госдуму «Госдурой» в ходе своей программы на Первом канале. Правда, Владимир Владимирович позже сказал, что оговорился, и дважды извинился.
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