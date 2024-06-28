«Мигранты раздора»: Кто обиделся на Бастрыкина, назвавшего думу «дурой»

«ОСКОРБЛЕНИЕ НАРОДА»: ИЗВИНЕНИЯ И ХИХИКАНЬЕ

Взбудораживший всю страну и умы народных избранников инцидент произошел 27 июня «на полях» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура, извините», ― сказал Бастрыкин в ходе дискуссии о миграционной политике с замглавы фракции «Новые люди» Сарданой Авксентьевой.

При этом глава СКР пояснил, что слово «Госдура» нашел в комментариях на сайте издания «Царьград» после встречи Бастрыкина с жителями Котельников, недовольными приезжими. Александр Иванович также отметил, что его самого комментаторы хвалили, но сетовали, что «без Госдуры, которая в конце концов должна принять какой-то закон, мы ничего делать не сможем».

На случившееся быстро отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он (Бастрыкин – прим. НСН) оскорбил народ», — сказал Володин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Главный интеллектуал Госдумы, депутат и эрудит Анатолий Вассерман сказал НСН, что считает заявления Бастрыкина «профессиональным перекосом», но не будет требовать от него извинений.

«Мне, конечно, жаль, что Бастрыкин позволил себе резкое заявление, свидетельствующее о том, что эмоции перевесили разум (…) У него, видимо, случился профессиональный перекос, когда человек видит только то, что соответствует его профессиональной деятельности, и не анализирует проблему расширенно (…) Я всегда был совершенно равнодушен к чьим бы то ни было извинениям. Я слишком хорошо понимаю причину оскорбления, чтобы требовать от человека именно извинения. Если он осознает, в чем был не прав, извинится сам. А если не осознает, то требование извиниться приведет только к тому, что он сочтет себя оскорбленным», — отметил Анатолий Александрович.

Обиделся на Бастрыкина и депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев, которого смутило еще и хихиканье Авксентьевой.

«Депутаты – это люди, делегированные в парламент обществом. Оскорбление парламента – это оскорбление общества. В отличие от назначаемых должностей депутаты избираются. Плохо, что представитель силового блока использует оппозиционно-навальнистский лозунг, от которого уже даже оппозиционеры отказались. (…) Также считаю некорректным хихикание нашей коллеги-депутата на эти оскорбительные заявления. Если депутат согласен с таким отношением – то, наверное, он (она) занимается не своим делом», – указал Бийсултан Султанбиевич.

При этом за Бастрыкина уже извинилась официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, глава ведомства хотел не оскорбить депутатов, а привлечь внимание к проблемам с мигрантами, а его фразу «вырвали из контекста».