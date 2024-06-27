Володин: Фразой о «Государственной дуре» глава СК Бастрыкин оскорбил народ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин своей фразой о «Государственной дуре» оскорбил народ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламенты.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», - пояснил Володин, отвечая парламентским журналистам на вопрос о высказывании Бастрыкина в отношении Государственной Думы.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме назвал Госдуму «Государственной дурой», говоря о законодательстве в миграционной сфере.
По мнению Бастрыкина, законы, которые принимает Госдума, не помогают в решении проблемы миграции, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гутерреш: Реформа СБ ООН должна начаться с постоянного членства Африки
- Третьей погибшей при сходе вагонов поезда в Коми оказалась 16-летняя девушка
- Кабмин выделил 1,9 млрд рублей Дальнему Востоку на развитие инфраструктуры
- НБКИ: Средний размер микрозайма в РФ в мае превысил 10 тысяч рублей
- Зеленский: Украина не желает затягивания конфликта из-за больших потерь
- СМИ: Кипр лишил гражданства двух российских олигархов
- Кабмин направит на лечение детей с тяжелыми заболеваниями 24,5 млрд рублей
- В Московском зоопарке впервые появились редкие птицы китоглавы
- Толстой: В Госдуму внесут законопроект о признании права на жизнь до рождения
- Статус ветеранов получат участники СВО из Запорожской и Херсонской областей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru