Володин: Фразой о «Государственной дуре» глава СК Бастрыкин оскорбил народ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин своей фразой о «Государственной дуре» оскорбил народ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламенты.

Депутат Синельщиков ответил на критику Бастрыкина в сторону Госдумы

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», - пояснил Володин, отвечая парламентским журналистам на вопрос о высказывании Бастрыкина в отношении Государственной Думы.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме назвал Госдуму «Государственной дурой», говоря о законодательстве в миграционной сфере.

По мнению Бастрыкина, законы, которые принимает Госдума, не помогают в решении проблемы миграции, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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