Володин: Фразой о «Государственной дуре» глава СК Бастрыкин оскорбил народ

«НСН-Москва» В столице можно приобрести или арендовать участок для строительства частного дома на электронных торгах Подобрать участок напрямую у города можно на инвестиционном портале Москвы Заявки для участия в торгах принимаются на онлайн-площадке «Росэлторг» Больше всего лотов за гол выставлено в Новой Москве