Депутат Матвеев: Бастрыкин вправе обрушиться с критикой на Госдуму

«Лично я к Бастрыкину отношусь с большим уважением и считаю, что он один из немногих, если не единственный, руководитель федерального уровня, который реально осознает угрозы, возникающие для безопасности страны из-за массового переселения мигрантов с семьями. Я слышал его призыв, чтобы Госдума как много скорее принимала антимигрантские законы. Готов простить ему любые жесткие высказывания в адрес Госдумы за ту работу, которую он делает. Бастрыкин уже несколько лет подряд бьет тревогу по поводу роста тяжких преступлений со стороны мигрантов. Более того, Следственный комитет зачастую берет инициативу возбуждения уголовных дел там, где подследственность находится у МВД», – сказал Матвеев.

Собеседник НСН добавил, что сам не раз предлагал законопроекты, касающиеся мигрантов, которые впоследствии отклонялись.

«Полгода назад был отклонен мой законопроект, в котором я предлагал в число оснований, по которым прекращается гражданство, включить совершение тяжкого уголовного преступления (убийства, изнасилования и так далее). Был отклонен мой законопроект, в котором я предлагал не выдавать новым гражданам разрешение на травматическое и огнестрельное оружие ранее, чем через 5-10 лет, при условии их законопослушности. Был отклонен законопроект, что въезжающие в нашу страну иностранцы обязаны иметь полис ОМС, потому что на оказание бесплатной медицинской помощи иностранным гражданам тратятся огромные средства. Поэтому я где-то понимаю Бастрыкина. Он молодец, что поднимает эти вопросы», – подытожил он.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил, что Бастрыкин несправедливо оскорбил депутатов Госдумы, и объяснил это его профессиональной деформацией.

