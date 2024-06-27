«Профессиональный перекос»: Вассерман объяснил обзывательство Бастрыкина в адрес Госдумы

«Государственные чиновники могут испытывать сильные эмоции, мешающие рассуждать. Мне, конечно, жаль, что Бастрыкин позволил себе резкое заявление, свидетельствующее о том, что эмоции перевесили разум, но гораздо важнее не само выражение, а то, что его вызвало. Насколько мне известно, вызвано оно сильными эмоциями главы Следственного комитета России по поводу изобилия преступлений со стороны мигрантов. У него, видимо, случился профессиональный перекос, когда человек видит только то, что соответствует его профессиональной деятельности, и не анализирует проблему расширенно», — сказал Вассерман.

Депутат и эрудит также счел позицию Бастрыкина по отношению к мигрантам необоснованной.

«На самом деле мигранты, приезжающие на заработки, как правило, очень опасаются нарушать законы, потому что их могут в случае нарушения выслать из страны, а это для них крайне болезненно. Поэтому в тех местах, где мигранты зарабатывают своим трудом, они намного законопослушнее местных граждан. Но они значительно заметнее местных жителей, а значит, заметнее и совершаемые мигрантами преступления. И это весьма неприятная иллюзия, которой подвержен сейчас Бастрыкин. Именно его неспособность отличить иллюзию от реальности и провести глубокий анализ обстановки меня пугает. Очень надеюсь, что глава СКР в этой проблеме постарается разобраться и что-то в своих действиях исправить», — добавил парламентарий.

В заключение Вассерман заявил, что не собирается требовать от Бастрыкина извинений.

«Я всегда был совершенно равнодушен к чьим бы то ни было извинениям. Я слишком хорошо понимаю причину оскорбления, чтобы требовать от человека именно извинения. Если он осознает, в чем был не прав, извинится сам. А если не осознает, то требование извиниться приведет только к тому, что он сочтет себя оскорбленным», — подытожил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, отвечая на критику со стороны Бастрыкина, заявил, что России необходим ясный подход к миграционному законодательству, поскольку сегодня многие принимают представителей коренных народов страны за мигрантов.

