«Профессиональный перекос»: Вассерман объяснил обзывательство Бастрыкина в адрес Госдумы
Эмоции главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, назвавшего Госдуму «Госдурой», перевесили разум, его критика в адрес депутатов несправедлива, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин несправедливо оскорбил депутатов Госдумы, в этом виновата профессиональная деформация руководителя ведомства. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Напомним, Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме назвал Госдуму «Государственной Дурой» при обсуждении напряженной ситуации с мигрантами.
«Государственные чиновники могут испытывать сильные эмоции, мешающие рассуждать. Мне, конечно, жаль, что Бастрыкин позволил себе резкое заявление, свидетельствующее о том, что эмоции перевесили разум, но гораздо важнее не само выражение, а то, что его вызвало. Насколько мне известно, вызвано оно сильными эмоциями главы Следственного комитета России по поводу изобилия преступлений со стороны мигрантов. У него, видимо, случился профессиональный перекос, когда человек видит только то, что соответствует его профессиональной деятельности, и не анализирует проблему расширенно», — сказал Вассерман.
Депутат и эрудит также счел позицию Бастрыкина по отношению к мигрантам необоснованной.
«На самом деле мигранты, приезжающие на заработки, как правило, очень опасаются нарушать законы, потому что их могут в случае нарушения выслать из страны, а это для них крайне болезненно. Поэтому в тех местах, где мигранты зарабатывают своим трудом, они намного законопослушнее местных граждан. Но они значительно заметнее местных жителей, а значит, заметнее и совершаемые мигрантами преступления. И это весьма неприятная иллюзия, которой подвержен сейчас Бастрыкин. Именно его неспособность отличить иллюзию от реальности и провести глубокий анализ обстановки меня пугает. Очень надеюсь, что глава СКР в этой проблеме постарается разобраться и что-то в своих действиях исправить», — добавил парламентарий.
В заключение Вассерман заявил, что не собирается требовать от Бастрыкина извинений.
«Я всегда был совершенно равнодушен к чьим бы то ни было извинениям. Я слишком хорошо понимаю причину оскорбления, чтобы требовать от человека именно извинения. Если он осознает, в чем был не прав, извинится сам. А если не осознает, то требование извиниться приведет только к тому, что он сочтет себя оскорбленным», — подытожил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, отвечая на критику со стороны Бастрыкина, заявил, что России необходим ясный подход к миграционному законодательству, поскольку сегодня многие принимают представителей коренных народов страны за мигрантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина заявила, что закон о семейно-бытовом насилии нельзя принимать в Год семьи
- В ДТП с электросамокатами в 2023 году погибли 43 человека
- МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда в Коми
- Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата
- CBS снимет новый сериал о заклятом враге Дракулы Ван Хельсинге
- В Дагестане наградили детей, которые раздавали воду силовикам во время КТО
- СМИ: Россиянин дважды пытался выйти из летящего в Минеральные Воды самолета
- Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
- В Европарламенте потребовали отменить председательство Венгрии в ЕС
- В Челябинске запретили продажу алкоголя ночью в барах, размещенных в жилых домах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru