В Госдуме считают, что «Украина для США — как жёлтая карточка в футболе»

«Для США Украина — как жёлтая карточка в футболе. Штаты размахивают ей при каждом удобном случае, обвиняя Россию во вторжении, агрессии, эскалации, делают многочисленные предупреждения, угрожают санкциями и невиданными ограничительными мерами», — заявил депутат.

Он считает, что Вашингтон используют Украину в своих целях, пытаясь найти возможность надавить на Москву.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не увидел агрессивных намерений в отношении Украины.

