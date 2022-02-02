В Госдуме считают, что «Украина для США — как жёлтая карточка в футболе»
В Госдуме прокомментировали слова президента России Владимира Путина о том, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития РФ, сообщает RT со ссылкой на члена комитета по международным делам Дмитрия Белика.
«Для США Украина — как жёлтая карточка в футболе. Штаты размахивают ей при каждом удобном случае, обвиняя Россию во вторжении, агрессии, эскалации, делают многочисленные предупреждения, угрожают санкциями и невиданными ограничительными мерами», — заявил депутат.
Он считает, что Вашингтон используют Украину в своих целях, пытаясь найти возможность надавить на Москву.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не увидел агрессивных намерений в отношении Украины.
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