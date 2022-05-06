МИД РФ заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие во время спецоперации на Украине
Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в пятницу в ходе брифинга заместитель директора Департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев.
Он заверил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. Дипломат сослался на российские доктринальные документы, в которых «четко прописаны» сценарии возможного применения ядерного оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 апреля предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны. После этого глава Пентагона Ллойд Остин назвал контрпродуктивными и опасными заявления о возможности использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия начнется война, в которой все проиграют.
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