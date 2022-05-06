МИД РФ заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие во время спецоперации на Украине

Он заверил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. Дипломат сослался на российские доктринальные документы, в которых «четко прописаны» сценарии возможного применения ядерного оружия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 апреля предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны. После этого глава Пентагона Ллойд Остин назвал контрпродуктивными и опасными заявления о возможности использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия начнется война, в которой все проиграют.



