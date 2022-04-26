В Пентагоне назвали заявления о применении ядерного оружия контрпродуктивными
26 апреля 202219:19
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал контрпродуктивными и опасными заявления о возможности использования ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Остин подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия начнется война, в которой все проиграют. В связи с этим он заявил, что США такой опасной риторикой заниматься не будут.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- Встреча главы ООН и Путина длилась около часа
- В Пентагоне назвали заявления о применении ядерного оружия контрпродуктивными
- Нидерланды объявили о приостановке выдачи виз россиянам
- Первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва отправили в СИЗО
- Минобороны РФ обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
- Лавров заявил, что в международных отношениях наступил момент истины
- Великобритания обновила санкционный список по России
- Путин предложил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах
- СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу
- Zara опровергла информацию об открытии российских магазинов
26 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru