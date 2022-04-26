В Пентагоне назвали заявления о применении ядерного оружия контрпродуктивными

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал контрпродуктивными и опасными заявления о возможности использования ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Остин подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия начнется война, в которой все проиграют. В связи с этим он заявил, что США такой опасной риторикой заниматься не будут.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны.




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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Ядерное ОружиеПентагон
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