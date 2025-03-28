Это, по его словам, также может привести к власти дееспособное правительство. Президент указал, что после проведения демократических выборов на Украине можно начинать переговоры о мирном договоре и подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире.

Также Путин заявил, что есть основания полагать, что войска России добьют Вооруженные силы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

