Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН

Российский лидер Владимир Путин считает, что временное управление на Украине под эгидой ООН и ряда стран позволило бы провести демократические выборы, сообщает RT.

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Это, по его словам, также может привести к власти дееспособное правительство. Президент указал, что после проведения демократических выборов на Украине можно начинать переговоры о мирном договоре и подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире.

Также Путин заявил, что есть основания полагать, что войска России добьют Вооруженные силы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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