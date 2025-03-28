Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН
Российский лидер Владимир Путин считает, что временное управление на Украине под эгидой ООН и ряда стран позволило бы провести демократические выборы, сообщает RT.
Это, по его словам, также может привести к власти дееспособное правительство. Президент указал, что после проведения демократических выборов на Украине можно начинать переговоры о мирном договоре и подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всём мире.
Также Путин заявил, что есть основания полагать, что войска России добьют Вооруженные силы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru