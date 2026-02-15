Стало известно о запрете выдачи займов по серии паспорта

В России с 1 марта текущего года не будут выдавать займы на суммы до 1 миллиона рублей в микрофинансовых организациях онлайн по серии паспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

Идентификация клиента будет проводиться через Единую биометрическую систему. В противном случае онлайн–займ выдаваться не должен. Для микрокредитных компаний, работающих с суммами до 500 тыс. рублей, переходный период продлится до весны 2027 года.

Парламентарий считает, что инициатива позволит дополнительно обезопасить россиян от ситуации с внезапным уведомлением о якобы взятии займа. Отмечается, что большое количество займов оформляется дистанционно, о чем жертвы узнают после того, как долг на них уже «повесили».

Ранее стало известно, что россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
