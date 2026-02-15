Стало известно о запрете выдачи займов по серии паспорта
В России с 1 марта текущего года не будут выдавать займы на суммы до 1 миллиона рублей в микрофинансовых организациях онлайн по серии паспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.
Идентификация клиента будет проводиться через Единую биометрическую систему. В противном случае онлайн–займ выдаваться не должен. Для микрокредитных компаний, работающих с суммами до 500 тыс. рублей, переходный период продлится до весны 2027 года.
Парламентарий считает, что инициатива позволит дополнительно обезопасить россиян от ситуации с внезапным уведомлением о якобы взятии займа. Отмечается, что большое количество займов оформляется дистанционно, о чем жертвы узнают после того, как долг на них уже «повесили».
Ранее стало известно, что россияне начнут получать уведомления на «Госуслугах» обо всех оформляемых кредитах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Зеленский начал придумывать махинации с выборами на Украине
- Стало известно о запрете выдачи займов по серии паспорта
- СМИ: В Волгограде в колледже и школах требуют скидываться на обеспечение безопасности учеников
- Жительница Нижнего Новгорода погибла после падения наледи с крыши
- Дмитриев: Нужно работать совместно, чтобы избежать третьей мировой войны
- Телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках
- СМИ: Путин триумфально ответил на вопрос о Тайване
- Фигуристка Петросян выступит на Олимпийских играх в Италии
- На крупнейшей в мире АЭС в Японии выявили неполадку
- Финляндия допустила пересмотр сделок россиян с недвижимостью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru