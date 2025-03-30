МИД пояснил механизм внешнего управления на Украине на фоне заявлений Путина

МИД России разъяснил механизм создания временных администраций по линии ООН после заявления главы России Владимира Путина об идее введения подобного управления на Украине, сообщает ТАСС.

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Как заявил директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Кирилл Логвинов, подобные прецеденты имели место в истории, так что Москва или посредники по итогам переговоров могут подать такой запрос в ООН. В качестве примера дипломат привёл Камбоджу, Восточный Тимор, Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем.

По словам российского лидера, временное управление на Украине под эгидой ООН и ряда стран позволило бы провести демократические выборы. Это также может привести к власти дееспособное правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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