Как заявил директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Кирилл Логвинов, подобные прецеденты имели место в истории, так что Москва или посредники по итогам переговоров могут подать такой запрос в ООН. В качестве примера дипломат привёл Камбоджу, Восточный Тимор, Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем.

По словам российского лидера, временное управление на Украине под эгидой ООН и ряда стран позволило бы провести демократические выборы. Это также может привести к власти дееспособное правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

