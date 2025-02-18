МИД исключил роль ЕС в переговорах по урегулированию на Украине

Роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию исключена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Комплимент Маска и фантомная делегация Киева: РФ и США готовятся к переговорам

По его словам, сейчас ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой. Замминистра добавил, что если Европа хочет способствовать установлению мира на Украине, то должна прекратить поставки вооружений Киеву.

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде на данный момент завершили первую сессию и перешли к рабочему ланчу, сообщила Мария Захарова.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа.


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ФОТО: РИА Новости
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