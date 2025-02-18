МИД исключил роль ЕС в переговорах по урегулированию на Украине
Роль Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию исключена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, сейчас ничто не свидетельствует о возможном прорыве в отношениях с Европой. Замминистра добавил, что если Европа хочет способствовать установлению мира на Украине, то должна прекратить поставки вооружений Киеву.
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде на данный момент завершили первую сессию и перешли к рабочему ланчу, сообщила Мария Захарова.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru