Захарова сообщила о завершении первой сессии российско-американских переговоров

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде завершили первую сессию и перешли к рабочему ланчу, сообщила Мария Захарова.

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Она также опубликовала новые кадры с переговоров. На фото можно увидеть, как госсекретарь Марко Рубио беседует с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым.

Ожидается, что после окончания переговоров Лавров пообщается с журналистами, отмечает RT. Брифинг по итогам переговоров также даст американская сторона.

Российская делегация в лице Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова прибыла в Эр-Рияд во вторник, 18 февраля. В Саудовской Аравии проходят консультации Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мария Захарова
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