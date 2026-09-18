Путин: Поставки первых самолетов МС-21 «Аэрофлоту» начнутся в 2027 году

Поставки первых самолётов МС-21 авиакомпания «Аэрофлот» должны начаться в 2027 году. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава Росавиации: Сертификация МС-21 ожидается в середине 2027 года

В ходе церемонии открытия новых авиатерминалов в регионах России он указал, что авиаперевозчик заказывает 90 новых лайнеров, в настоящее время идёт производство первых 18 машин.

«Первые МС-21-310 планируется эксплуатировать на высокочастотных маршрутах... Одна из первых линий – Москва – Санкт-Петербург. Также рассматриваются направления в Казань, Нижний Новгород», - добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил «Радиоточке НСН», что Россия не в состоянии предложить мировому рынку современные отечественные самолёты, так как не может закрыть даже свои внутренние потребности.

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ФОТО: Ростех
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