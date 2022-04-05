В МИД России пообещали ответить на высылку дипломатов из Дании

Россия ответит на высылку 15 дипломатов из Дании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

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Ранее в МИД Дании сообщили о решении выслать 15 российских дипломатов, им предписано покинуть страну в течение 14 дней.

Комментируя действия датской стороны, Захарова подчеркнула, что в отношении сотрудников загранучреждений этой страны так же будут приняты соответствующие меры.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ДипломатыДанияМария ЗахароваМИД РФ
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