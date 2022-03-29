Россия ответила на высылку своих дипломатов из Прибалтийских стран

Ранее послы Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в МИД России в связи с решением выслать российских дипломатов из этих стран. В МИД России заявили, что главам дипмиссий был заявлен решительный протест в связи с провокационными и не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих государствах.

18 марта Латвия и Эстония выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва четырех. Как напоминает РИА Новости, в качестве причин были заявлены деятельность, «противоречащая дипломатическому статусу» и «подрыв безопасности» стран, на территории которых они работали.

