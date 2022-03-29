Россия ответила на высылку своих дипломатов из Прибалтийских стран

МИД России объявил об ответных мерах на действия Прибалтийских стран по высылке российских дипломатов. Прекращена аккредитация четырёх сотрудников посольства Литвы, трёх представителей посольства Латвии и трёх дипломатов посольства Эстонии в Москве и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД России. На Смоленской площади потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики.

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Ранее послы Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в МИД России в связи с решением выслать российских дипломатов из этих стран. В МИД России заявили, что главам дипмиссий был заявлен решительный протест в связи с провокационными и не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих государствах.

18 марта Латвия и Эстония выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва четырех. Как напоминает РИА Новости, в качестве причин были заявлены деятельность, «противоречащая дипломатическому статусу» и «подрыв безопасности» стран, на территории которых они работали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатПосольствоПрибалтикаМИД РФ
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