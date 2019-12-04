Меркель обеспокоила высылка дипломатов перед встречей с Путиным

Однако Меркель не уверена, что эта тема будет обязательно затронута, так как речь пойдет преимущественно об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе. Но, с точки зрения двухсторонних отношений, это событие является значимым, отмечает канцлер.

Власти Германии приняли решение выслать двух российских дипломатов после заявления немецких следователей о причастности российских спецслужб к убийству уроженца Грузии в августе этого года в Берлине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила НСН, что действия Берлина не останутся без ответа. В свою очередь в Кремле опровергли причастность российских спецслужб с убийству.

