Меркель обеспокоила высылка дипломатов перед встречей с Путиным
Появился еще один ход развития предстоящей встречи «нормандской четверки». Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что высылка двух российских дипломатов из ФРГ негативно скажется на характере беседы с президентом РФ Владимиром Путиным 9 декабря в Париже.
Однако Меркель не уверена, что эта тема будет обязательно затронута, так как речь пойдет преимущественно об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе. Но, с точки зрения двухсторонних отношений, это событие является значимым, отмечает канцлер.
Власти Германии приняли решение выслать двух российских дипломатов после заявления немецких следователей о причастности российских спецслужб к убийству уроженца Грузии в августе этого года в Берлине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила НСН, что действия Берлина не останутся без ответа. В свою очередь в Кремле опровергли причастность российских спецслужб с убийству.
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