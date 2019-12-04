Берлин выслал двух российских дипломатов из-за скандала с убийством

Ранее Wall Street Journal сообщил о санкциях Германии против России из-за убийства Зелимхана Хангошвили – его застрелили в одном из берлинских парков. Погибшего считали приближенным к лидерам чеченских сепаратистов, в том числе к Шамилю Басаеву.

Согласно публикации WSJ, немецкие следователи якобы пришли к выводу, что к ликвидации соратника лидеров чеченских сепаратистов могут быть причастны российские спецслужбы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила НСН, что ведомство не собирается комментировать статью WSJ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских властей к ликвидации Хангошвили.

