Берлин выслал двух российских дипломатов из-за скандала с убийством
Власти Германии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, сообщает RT со ссылкой на МИД ФРГ. При этом подтверждается, что высылка дипломатов связана с делом об убийстве уроженца Грузии в Берлине в августе этого года.
Ранее Wall Street Journal сообщил о санкциях Германии против России из-за убийства Зелимхана Хангошвили – его застрелили в одном из берлинских парков. Погибшего считали приближенным к лидерам чеченских сепаратистов, в том числе к Шамилю Басаеву.
Согласно публикации WSJ, немецкие следователи якобы пришли к выводу, что к ликвидации соратника лидеров чеченских сепаратистов могут быть причастны российские спецслужбы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила НСН, что ведомство не собирается комментировать статью WSJ.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских властей к ликвидации Хангошвили.
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