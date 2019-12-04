Захарова пригрозила ответом Германии после высылки дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН назвала недружественным решение властей ФРГ выслать двух российских дипломатов из-за публикации об убийстве уроженца Грузии в Берлине.
Власти Германии приняли решение выслать двух российских дипломатов на фоне скандала с публикацией в Wall Street Journal статьи о том, что немецкие следователи якобы подозревают российские спецслужбы в убийстве в одном из берлинских парков Зелимхана Хангошвили – предполагаемого соратника лидеров чеченских сепаратистов.
Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила НСН, что действия Берлина не останутся без ответа.
«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», - заявила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских властей к ликвидации Хангошвили.
Отметим, что 9 декабря президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель должны встретиться в Париже, где должен пройти саммит «нормандской четверки».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
- Берлин выслал двух российских дипломатов из-за скандала с убийством
- Часть Шамсутдинова ликвидируют после устроенной им бойни
- Коллекторы не расстроились из-за недопуска к долгам по ЖКХ
- Захарова не верит в серьезность санкций ФРГ из-за убийства в Берлине