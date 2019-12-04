Захарова пригрозила ответом Германии после высылки дипломатов

4 декабря 201914:46

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН назвала недружественным решение властей ФРГ выслать двух российских дипломатов из-за публикации об убийстве уроженца Грузии в Берлине. 

Власти Германии приняли решение выслать двух российских дипломатов на фоне скандала с публикацией в Wall Street Journal статьи о том, что немецкие следователи якобы подозревают российские спецслужбы в убийстве в одном из берлинских парков Зелимхана Хангошвили – предполагаемого соратника лидеров чеченских сепаратистов.

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Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила НСН, что действия Берлина не останутся без ответа.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», - заявила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских властей к ликвидации Хангошвили.

Отметим, что 9 декабря президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель должны встретиться в Париже, где должен пройти саммит «нормандской четверки».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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