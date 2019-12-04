Кремль открестился от убийства соратника Басаева в Берлине

В Кремле также подчеркнули, что последние публикации в прессе относительно этого инцидента не смогут испортить встречу президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря, где состоится саммит «нормандской четверки».

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что немецкие следовали якобы установили причастность к убийству Хангошвили российских спецслужб, из-за чего Берлин может наложить на Москву санкции.

Зелимхана Хангошвили называли приближенным к лидерам чеченских сепаратистов Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. Он был застрелен 23 августа в парке Берлина.

