Кремль открестился от убийства соратника Басаева в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными предположения о том, что российские власти якобы причастны к убийству грaждaнинa Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии, сообщает RT.
В Кремле также подчеркнули, что последние публикации в прессе относительно этого инцидента не смогут испортить встречу президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря, где состоится саммит «нормандской четверки».
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что немецкие следовали якобы установили причастность к убийству Хангошвили российских спецслужб, из-за чего Берлин может наложить на Москву санкции.
Зелимхана Хангошвили называли приближенным к лидерам чеченских сепаратистов Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. Он был застрелен 23 августа в парке Берлина.
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